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«Беседка»: замглавы Псковского района Святослав Колинко о ситуации в сфере ЖКХ

15.10.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко, курирующий сферу ЖКХ.

Он расскажет об основных проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета, на что в основном жалуются жители района, как складываются отношения муниципальных властей с управляющими компаниями, как на территории Псковского района реализуется реформа ТКО, какой объем работ выполнен в рамках дорожных ремонтов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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