14.10.2020 12:00 «Беседка»: начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт о профилактике ДТП на дорогах города
«Беседка»: замглавы Псковского района Святослав Колинко о ситуации в сфере ЖКХ
15.10.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко, курирующий сферу ЖКХ.
Он расскажет об основных проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета, на что в основном жалуются жители района, как складываются отношения муниципальных властей с управляющими компаниями, как на территории Псковского района реализуется реформа ТКО, какой объем работ выполнен в рамках дорожных ремонтов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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