«Беседка»: замглавы Псковского района Святослав Колинко о ситуации в сфере ЖКХ

Гость студии – первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко, курирующий сферу ЖКХ.

Он расскажет об основных проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета, на что в основном жалуются жители района, как складываются отношения муниципальных властей с управляющими компаниями, как на территории Псковского района реализуется реформа ТКО, какой объем работ выполнен в рамках дорожных ремонтов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»