«Беседка»: начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт об аварийности на дорогах города

Гость студии - начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. В программе речь идет о ситуации с аварийностью на городских дорогах, обновлении транспортной инфраструктуры в Пскове, а также профилактике наезда на пешеходов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»