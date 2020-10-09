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«Беседка»: начальник ГИБДД Пскова Владимир Папорт об аварийности на дорогах города
12.10.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. В программе речь идет о ситуации с аварийностью на городских дорогах, обновлении транспортной инфраструктуры в Пскове, а также профилактике наезда на пешеходов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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