07.10.2020 12:00 «Гайд-парк»: Лидер псковских профсоюзов Игорь Иванов о Всемирном дне действий за достойный труд
«Беседка»: О чем говорит статистика ДТП в 2020 году?
08.10.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - заместитель начальника ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.
Разговор пойдет о дорожно-транспортной ситуации в регионе, о чем говорит статистика ДТП в 2020 году и о деятельности областного ГИБДД по снижению аварийности на дорогах.
Ведут эфир Константин Калиниченко и Тахир Ташпулатов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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