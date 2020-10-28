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«Беседка»: О чем говорит статистика ДТП в 2020 году?

08.10.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - заместитель начальника ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

Разговор пойдет о дорожно-транспортной ситуации в регионе, о чем говорит статистика ДТП в 2020 году и о деятельности областного ГИБДД по снижению аварийности на дорогах.

Ведут эфир Константин Калиниченко и Тахир Ташпулатов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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