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«Беседка»: Проблемы и успехи псковского дошкольного образования

01.10.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - заведующая детского сада №50 города Пскова («Красная шапочка») Вера Утцова. Несколько дней назад в России отмечался День воспитателя. Вместе с гостем студии ведущая программы Любовь Кузнецова поговорит о проблемах и успехах псковского дошкольного образования, какие меры принимают в профильных учреждениях, чтобы избежать распространения коронавируса, как на них реагируют родители. Еще один важный вопрос – почему сегодня идут в профессию воспитателя - от безысходности или все же по призванию? Отдельная тема - платные и бесплатные услуги в детском саду. За что родители должны платить, а за что – не должны?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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