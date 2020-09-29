«Беседка»: Затронет ли конфликт Армении и Азербайджана проживающие в России диаспоры?

Гость студии - председатель армянской правозащитной общественной организации «Урарту», член Совета по межнациональными и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области Меружан Вермишян. Одна из главных тем этих дней – обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана. Каждый день поступает много разной, подчас противоречивой информации. Насколько глубоки противоречия двух народов? Какие причины лежат в основе сегодняшнего конфликта? Есть ли вероятность того, что этот конфликт может распространиться на диаспоры, проживающие в России. Подробнее об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Ведет эфир Константин Калиниченко.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»