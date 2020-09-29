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«Беседка»: Затронет ли конфликт Армении и Азербайджана проживающие в России диаспоры?

30.09.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель армянской правозащитной общественной организации «Урарту», член Совета по межнациональными и межрелигиозным отношениям при администрации Псковской области Меружан Вермишян. Одна из главных тем этих дней – обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана. Каждый день поступает много разной, подчас противоречивой информации. Насколько глубоки противоречия двух народов? Какие причины лежат в основе сегодняшнего конфликта? Есть ли вероятность того, что этот конфликт может распространиться на диаспоры, проживающие в России. Подробнее об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Ведет эфир Константин Калиниченко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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