22.09.2020 14:00 «Эхономика»: Константин Болотин о модернизации «Горводоканала» и водоснабжении в Пскове
«Беседка»: Сергей Грахов о реализации экологической реформы в Псковской области
24.09.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним реализацию экологической реформы в регионе. Какие изменения уже произошли в сфере обращения с ТКО в Псковской области и что еще изменится в ближайшей перспективе? Насколько успешно реализуется подход раздельного мусора в Пскове и в Псковской области? Какова платежная дисциплина местных жителей в части оплаты услуг регоператора?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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