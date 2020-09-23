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«Беседка»: Сергей Грахов о реализации экологической реформы в Псковской области

24.09.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 Гость студии - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним реализацию экологической реформы в регионе. Какие изменения уже произошли в сфере обращения с ТКО в Псковской области и что еще изменится в ближайшей перспективе? Насколько успешно реализуется подход раздельного мусора в Пскове и в Псковской области? Какова платежная дисциплина местных жителей в части оплаты услуг регоператора?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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