«Беседка»: Сергей Грахов о реализации экологической реформы в Псковской области

Гость студии - председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним реализацию экологической реформы в регионе. Какие изменения уже произошли в сфере обращения с ТКО в Псковской области и что еще изменится в ближайшей перспективе? Насколько успешно реализуется подход раздельного мусора в Пскове и в Псковской области? Какова платежная дисциплина местных жителей в части оплаты услуг регоператора?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»