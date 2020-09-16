«Беседка»: О работе Псковской городской поликлиники в условиях коронавируса

Гость студии - главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», депутат Псковской городской Думы Галина Ивановна Неваленная. Программа выходит в рамках проекта «Школа здоровья». Она расскажет о том, как работают структурные подразделения поликлиники в условиях коронавируса, как осуществляется маршрутизация посетителей. Также ведущая программы Надежда Назаренко поговорит с ней о прививочной кампании и профилактике гриппа и ОРВИ.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»