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«Беседка»: О работе Псковской городской поликлиники в условиях коронавируса

17.09.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», депутат Псковской городской Думы Галина Ивановна Неваленная. Программа выходит в рамках проекта «Школа здоровья». Она расскажет о том, как работают структурные подразделения поликлиники в условиях коронавируса, как осуществляется маршрутизация посетителей. Также ведущая программы Надежда Назаренко поговорит с ней о прививочной кампании и профилактике гриппа и ОРВИ.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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