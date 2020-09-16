16.09.2020 14:00 «Особое мнение»: Лев Шлосберг об итогах сентябрьских выборов и будущем партии «Яблоко»
15.09.2020 14:00 «Собственной персоной»: Глава Пскова Елена Полонская о проблемах округов и сносе детских площадок
«Беседка»: О работе Псковской городской поликлиники в условиях коронавируса
17.09.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», депутат Псковской городской Думы Галина Ивановна Неваленная. Программа выходит в рамках проекта «Школа здоровья». Она расскажет о том, как работают структурные подразделения поликлиники в условиях коронавируса, как осуществляется маршрутизация посетителей. Также ведущая программы Надежда Назаренко поговорит с ней о прививочной кампании и профилактике гриппа и ОРВИ.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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