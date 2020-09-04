«Беседка»: О работе псковских адвокатов в период коронавирусных ограничений

Гости студии - адвокаты Адвокатской палаты Псковской области Анна Здановская и Анна Михайлова.

Ведущий программы Константин Калиниченко побеседует с ними о проектах правовой грамотности школьников и студентов, которые реализуются под патронажем Адвокатской палаты Псковской области, о дистанционной работе адвокатского сообщества в период ограничений по COVID-19, а также об оказании бесплатной юридической помощи населению.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»