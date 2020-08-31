«Беседка»: О горячем питании псковских школьников

Гость студии - генеральный директор ООО «Ресурс» Сергей Сарафанов. Этот подрядчик обеспечивает горячим питанием десять школ Пскова.

Ведущая Любовь Кузнецова побеседует с ним о том, как в школах будет организован процесс питания, в том числе бесплатного для младших школьников, как будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования в условиях коронавируса, а также о меню в школьных столовых и предпочтениях детей в еде.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»