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«Беседка»: О горячем питании псковских школьников
01.09.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - генеральный директор ООО «Ресурс» Сергей Сарафанов. Этот подрядчик обеспечивает горячим питанием десять школ Пскова.
Ведущая Любовь Кузнецова побеседует с ним о том, как в школах будет организован процесс питания, в том числе бесплатного для младших школьников, как будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования в условиях коронавируса, а также о меню в школьных столовых и предпочтениях детей в еде.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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