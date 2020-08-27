27.08.2020 12:00 «Навстречу урнам»: Владимир Жилинский о псковском «Голосе» и наблюдении за сентябрьскими выборами
26.08.2020 19:00 «Дневной дозор»: Смогут ли псковские власти снизить уровень бедности в Псковской области?
«Беседка»: о подготовке к 1 сентября начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко
28.08.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко. За несколько дней до начала учебного года она попытается ответить на самые тревожные вопросы родителей.
Как будут работать псковские школы и детские сады в условиях коронавируса? Сможет ли город выполнить поставленную президентом задачу — обеспечить всех младшеклассников бесплатным горячим питанием? И надо ли отменять школьную форму, учитывая непростое материальное положение многих семей?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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