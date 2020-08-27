«Беседка»: о подготовке к 1 сентября начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко

Гость студии - начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко. За несколько дней до начала учебного года она попытается ответить на самые тревожные вопросы родителей.

Как будут работать псковские школы и детские сады в условиях коронавируса? Сможет ли город выполнить поставленную президентом задачу — обеспечить всех младшеклассников бесплатным горячим питанием? И надо ли отменять школьную форму, учитывая непростое материальное положение многих семей?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»