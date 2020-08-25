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«Беседка»: Об археологических находках, неучтенных памятниках и «черных копателях»

26.08.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов. Год богат на археологические раскопки и, как следствие, археологические открытия. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с Александром Михайловым о том, как складывается текущий археологический сезон и как выстраиваются отношения с подрядными организациями и застройщиками в Пскове, сколько в областном центре неучтенных памятников археологии. Кроме того, в эфире обсудят, актуальна ли проблема «черных копателей» и почему так долго длятся раскопки на улице Леона Поземского.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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