«Беседка»: заместитель руководителя Кадастровой палаты региона Валерий Никин

В гостях у Любови Кузнецовой заместитель руководителя Кадастровой палаты Псковской области Валерий Никин. Тема программы: новшества работы ведомства с гражданами в части электронных услуг.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»