03.03.2020 14:00 «Эхономика»: Сергей Пайст об отношениях регоператора ТКО с подрядчиками и контролирующими органами1
«Беседка»: заместитель руководителя Кадастровой палаты региона Валерий Никин
04.03.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях у Любови Кузнецовой заместитель руководителя Кадастровой палаты Псковской области Валерий Никин. Тема программы: новшества работы ведомства с гражданами в части электронных услуг.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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