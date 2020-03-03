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«Беседка»: заместитель руководителя Кадастровой палаты региона Валерий Никин

04.03.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях у Любови Кузнецовой заместитель руководителя Кадастровой палаты Псковской области Валерий Никин. Тема программы: новшества работы ведомства с гражданами в части электронных услуг.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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