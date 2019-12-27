27.12.2019 12:00 «Гайд-парк»: Марина Гаращенко об изменениях в сфере здравоохранения Псковской области с 2020 года
«Беседка»: о молодёжном инновационном научном конкурсе «Умник»
30.12.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях у Надежды Назаренко представитель Фонда содействия инновациям в Псковской области, кандидат технических наук, доцент Михаил Донченко. Разговор идет о прошедшем в Псковской области конкурсе «Умник».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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