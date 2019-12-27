«Беседка»: о молодёжном инновационном научном конкурсе «Умник»

В гостях у Надежды Назаренко представитель Фонда содействия инновациям в Псковской области, кандидат технических наук, доцент Михаил Донченко. Разговор идет о прошедшем в Псковской области конкурсе «Умник».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»