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«Беседка»: о молодёжном инновационном научном конкурсе «Умник»

30.12.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях у Надежды Назаренко представитель Фонда содействия инновациям в Псковской области, кандидат технических наук, доцент  Михаил Донченко. Разговор идет о прошедшем в Псковской области конкурсе «Умник». 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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