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«Беседка»: Руководитель фреш-маркета «Корзинка» Сергей Ривош

16.12.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - руководитель и координатор нового для города Пскова проекта - фреш-маркета «Корзинка» Сергей Ривош.

ТРК «Акваполис» переживает в эти дни период бурного обновления: открылся первый в Пскове супермаркет «Перекресток», буквально со дня на день будет запущен фреш-маркет «Корзинка» - формат фермерского рынка с экологичной, а самое главное натуральной продукцией.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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