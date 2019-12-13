«Беседка»: Руководитель фреш-маркета «Корзинка» Сергей Ривош
16.12.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - руководитель и координатор нового для города Пскова проекта - фреш-маркета «Корзинка» Сергей Ривош.
ТРК «Акваполис» переживает в эти дни период бурного обновления: открылся первый в Пскове супермаркет «Перекресток», буквально со дня на день будет запущен фреш-маркет «Корзинка» - формат фермерского рынка с экологичной, а самое главное натуральной продукцией.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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