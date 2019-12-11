«Беседка»: с главредом «МК в Пскове» Викторией Голубковой

В гостях у Константина Калиниченко - главный редактор «МК в Пскове» Виктория Голубкова. В Псковской области после почти двухмесячного перерыва вновь выходит интернет-версия «Московского комсомольца», региональной печатной версии издавать не планируется. На страницах сетевого издания можно будет прочитать актуальные новости политики, экономики, спорта, культуры, а также информацию о происшествиях.

Напомним, в медиахолдинг «Гражданская пресса» входят электронное периодическое издание «Псковская Лента Новостей», интернет-портал Центр деловой информации Псковской области, радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, Европа Плюс Псков, «Наше радио» и «Радио Шансон». Интернет-ресурс MK.RU - один из первых новостных ресурсов Рунета, на рынке с 1997 года. Сегодня входит в ТОП10 самых посещаемых сайтов интернет-СМИ c ежедневной посещаемостью более 2,0 млн уникальных пользователей.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»