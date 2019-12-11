www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Телефон 12 декабря 9 декабря 9 декабря 2 декабря 4 декабря 27 ноября 29 ноября 3 декабря 11 декабря 4 декабря 11 декабря 12 декабря 11 декабря 29 ноября 27 ноября

«Беседка»: с главредом «МК в Пскове» Викторией Голубковой

12.12.2019 12:15 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях у Константина Калиниченко - главный редактор «МК в Пскове» Виктория Голубкова. В Псковской области после почти двухмесячного перерыва вновь выходит интернет-версия «Московского комсомольца», региональной печатной версии издавать не планируется. На страницах сетевого издания можно будет прочитать актуальные новости политики, экономики, спорта, культуры, а также информацию о происшествиях. 

Напомним, в медиахолдинг «Гражданская пресса» входят электронное периодическое издание «Псковская Лента Новостей», интернет-портал Центр деловой информации Псковской области, радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, Европа Плюс Псков, «Наше радио» и «Радио Шансон». Интернет-ресурс MK.RU - один из первых новостных ресурсов Рунета, на рынке с 1997 года. Сегодня входит в ТОП10 самых посещаемых сайтов интернет-СМИ c ежедневной посещаемостью более 2,0 млн уникальных пользователей.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты