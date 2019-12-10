«Беседка»: с главой псковского отделения движения «Волонтеры победы» Екатериной Родиной
11.12.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
5 декабря в Сочи завершился Международный форум добровольцев, где награждали победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019». В номинации «Уверенные в будущем» была отмечена псковичка руководитель регионального отделения движения «Волонтеры победы» Екатерина Родина. Она рассказывает о работе и проектах движения, а также о развитии волонтёнрства в регионе.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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