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«Беседка»: о формировании доступной среды депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова

01.10.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова о реализации проекта по формированию доступной среды в регионе. Ведет эфир Любовь Кузнецова.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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