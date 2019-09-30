12:00 «Беседка»: о формировании доступной среды депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова
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«Беседка»: о формировании доступной среды депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова
01.10.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова о реализации проекта по формированию доступной среды в регионе. Ведет эфир Любовь Кузнецова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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