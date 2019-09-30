«Беседка»: о формировании доступной среды депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова

Депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова о реализации проекта по формированию доступной среды в регионе. Ведет эфир Любовь Кузнецова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»