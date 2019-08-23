«Беседка»: глава комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева о помощи семей с детьми

В гостях -руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Рассказывает о работе администрации региона по поддержке семей с детьми. Выходит в рамках гранта «Поддержка и лучшие практики семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»