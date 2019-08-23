www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
1 августа 9 августа 7 августа 12 августа 8 августа Телефон 12 августа 6 августа 14 июня 1 августа 6 августа Телефон 1 августа 8 августа 8 августа 14 июня

«Беседка»: глава комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева о помощи семей с детьми

26.08.2019 12:15 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях -руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Рассказывает о работе администрации региона по поддержке семей с детьми. Выходит в рамках гранта «Поддержка и лучшие практики семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты