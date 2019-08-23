23.08.2019 14:00 «Эхо города»: Ситуация с несанкционированными свалками мусора в Пскове и пригородах
«Беседка»: глава комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева о помощи семей с детьми
26.08.2019 12:15 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях -руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Рассказывает о работе администрации региона по поддержке семей с детьми. Выходит в рамках гранта «Поддержка и лучшие практики семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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