«Беседка»: О форуме «За ЗОЖ» Василий Василенко
22.08.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - исполнительный директор Всероссийского открытого профессионально-общественного форума «За ЗОЖ» Василий Василенко.
Ведущая Надежда Назаренко поговорит с ним о Всероссийском открытом профессионально-общественном форуме «За ЗОЖ», который будет проходить с 23 по 25 августа в Псковской области. Ожидается, что его участниками станут свыше 500 человек, представляющих более 60 субъектов Российской Федерации.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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