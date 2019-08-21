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«Беседка»: О форуме «За ЗОЖ» Василий Василенко

22.08.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - исполнительный директор Всероссийского открытого профессионально-общественного форума «За ЗОЖ» Василий Василенко.

Ведущая Надежда Назаренко поговорит с ним о Всероссийском открытом профессионально-общественном форуме «За ЗОЖ», который будет проходить с 23 по 25 августа в Псковской области. Ожидается, что его участниками станут свыше 500 человек, представляющих более 60 субъектов Российской Федерации.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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