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«Беседка»: Надзор за землями сельскохозяйственного назначения

26.07.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях - заместитель начальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Лариса Медюшко.  В программе разговор идет о надзоре на землях сельхозназчения и внедрении проверочных онлайн-листов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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