24.07.2019 19:00 «Дневной дозор»: Как идет реализация программ приграничного сотрудничества в Пскове?
24.07.2019 14:00 «Подстрочник»: на социальные темы с замглавы администрации Пскова Александром Коноваловым
«Беседка»: Надзор за землями сельскохозяйственного назначения
26.07.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях - заместитель начальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Лариса Медюшко. В программе разговор идет о надзоре на землях сельхозназчения и внедрении проверочных онлайн-листов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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