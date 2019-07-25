«Беседка»: Надзор за землями сельскохозяйственного назначения

В гостях - заместитель начальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Лариса Медюшко. В программе разговор идет о надзоре на землях сельхозназчения и внедрении проверочных онлайн-листов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»