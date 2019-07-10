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10.07.2019 18:00
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10.07.2019 14:00
«Собственной персоной»: Лев Шлосберг о подготовке псковских «яблочников» к выборам
10.07.2019 12:35
«Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского
09.07.2019 19:00
«Дневной дозор»: Чистая вода: есть ли смысл в этой программе?
09.07.2019 18:00
Итоги дня - 9 июля
09.07.2019 14:00
«Эхономика»: глава комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин
Точка зрения ЛДПР
11.07.2019 14:45 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Постскриптум»: Пресс-конференция вице-губернатора Осипова и включение памятников Древнего Пскова в Список ЮНЕСКО
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
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