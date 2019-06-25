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«Беседка»: о повышении доступности первичной медико-санитарной помощи

26.06.2019 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях - начальник управления по организации
работы с застрахованными АО «МАКС-М» в городе Пскове Анна Советникова.

Современное развитие общества предъявляет к системам здравоохранения требования к более эффективному реагированию на современные вызовы меняющегося мира, обусловленные процессами глобализации, социально-экономическим развитием. Сегодня много говорится о создании пациентоориентированной модели здравоохранения. При этом значительные изменения происходят в системе оказания разных видов медицинской помощи в рамках ОМС, в том числе, в первичном звене.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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