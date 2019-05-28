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«Беседка»: О празднике «Добрый Псков - Город Детства»

29.05.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость эфира - организатор благотворительного фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов. Он расскажет об общегородском празднике «Добрый Псков - Город Детства», который состоится в День защиты детей, 1 июня, на набережной реки Псковы, о новых «фишках», которые придумали организаторы, а также о благотворительности и краудфандинге в Пскове.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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