«Беседка»: О празднике «Добрый Псков - Город Детства»

Гость эфира - организатор благотворительного фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов. Он расскажет об общегородском празднике «Добрый Псков - Город Детства», который состоится в День защиты детей, 1 июня, на набережной реки Псковы, о новых «фишках», которые придумали организаторы, а также о благотворительности и краудфандинге в Пскове.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»