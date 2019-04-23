«Беседка»: Филиал АО «МАКС-М» в Пскове

В гостях начальник управления по организации работы с застрахованными филиала АО «МАКС-М» в городе Пскове Анна Советникова. В рамках программы «Беседка» она рассказала об участии филиала в реализации национального проекта «Здравоохранение» и затронула вопросы, связанные с проведением диспансеризации и профилактических медосмотров населения.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»