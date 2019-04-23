www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
15 апреля 18 апреля 19 апреля 18 апреля 16 апреля Телефон 15 апреля 27 марта 4 апреля 12 апреля 28 марта 26 марта 16 апреля 15 апреля 15 апреля 16 апреля

«Беседка»: Филиал АО «МАКС-М» в Пскове

24.04.2019 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях начальник управления по организации работы с застрахованными филиала АО «МАКС-М» в городе Пскове Анна Советникова. В рамках программы «Беседка» она рассказала об участии филиала в реализации национального проекта «Здравоохранение» и затронула вопросы, связанные с проведением диспансеризации и профилактических медосмотров населения.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты