«Беседка»: Филиал АО «МАКС-М» в Пскове
24.04.2019 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях начальник управления по организации работы с застрахованными филиала АО «МАКС-М» в городе Пскове Анна Советникова. В рамках программы «Беседка» она рассказала об участии филиала в реализации национального проекта «Здравоохранение» и затронула вопросы, связанные с проведением диспансеризации и профилактических медосмотров населения.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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