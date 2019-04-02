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«Беседка»: об условиях поступления в ПсковГУ

03.04.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В гостях - ответственный секретарь Приемной комиссии Псковского государственного университета, кандидат технических наук, доцент Александр Владимирович Стрикунов.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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