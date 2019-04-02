02.04.2019 19:00 «Дневной дозор»: Изменится ли работа комитета по охране объектов культурного наследия?
02.04.2019 14:00 «Эхономика»: О планах Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области
01.04.2019 14:00 «Постскриптум»: Об объединении левоцентристских сил и открытию завода «Титан-Полимер»
«Беседка»: об условиях поступления в ПсковГУ
03.04.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В гостях - ответственный секретарь Приемной комиссии Псковского государственного университета, кандидат технических наук, доцент Александр Владимирович Стрикунов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати