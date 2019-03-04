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«Беседка»: лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова о строительстве химкомбината

05.03.2019 12:09 «Эхо Москвы» в Пскове»

В Пскове состоялся митинг против строительства в особой экономической зоне «Моглино» химического завода группы компаний «Титан-Полимер». На протестную акцию пришло около тысячи человек, против строительства комбината собрано 1800 подписей. Пришли как традиционные участники подобных митингов — представители парламентской и несистемной оппозиции, профсоюзы и даже единороссы.Своей позицией по данной проблеме в нашей программе поделилась лидер Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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