04.03.2019 14:00 «Постскриптум»: Митинг против открытия химзавод и парламентский час по «мусорной» реформе
«Беседка»: лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова о строительстве химкомбината
05.03.2019 12:09 «Эхо Москвы» в Пскове»
В Пскове состоялся митинг против строительства в особой экономической зоне «Моглино» химического завода группы компаний «Титан-Полимер». На протестную акцию пришло около тысячи человек, против строительства комбината собрано 1800 подписей. Пришли как традиционные участники подобных митингов — представители парламентской и несистемной оппозиции, профсоюзы и даже единороссы.Своей позицией по данной проблеме в нашей программе поделилась лидер Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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