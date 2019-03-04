«Беседка»: лидер псковских профсоюзов Ульяна Михайлова о строительстве химкомбината

В Пскове состоялся митинг против строительства в особой экономической зоне «Моглино» химического завода группы компаний «Титан-Полимер». На протестную акцию пришло около тысячи человек, против строительства комбината собрано 1800 подписей. Пришли как традиционные участники подобных митингов — представители парламентской и несистемной оппозиции, профсоюзы и даже единороссы.Своей позицией по данной проблеме в нашей программе поделилась лидер Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»