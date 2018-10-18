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«Беседка»: насколько сегодня популярно среднее профессиональное образование

19.10.2018 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»


Программа выходит в рамках проекта «Рабочий класс».

В гостях - преподаватель колледжа ПсковГУ Вячеслав Кашуба.

Разговор идет о специальностях колледжа, «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» и «Технология машиностроения», а также насколько сегодня популярно среднее профессиональное образование.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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