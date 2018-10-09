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«Беседка»: как повысить престиж рабочих специальностей?

10.10.2018 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Программа выходит в рамках проекта «Рабочий класс».

В гостях -  директор колледжа ПсковГУ, кандидат технических наук, доцент Вячеслав Однобоков.

Разговор идет о том, готовы ли юные псковичи учиться рабочим специальностям, чтобы затем работать на производствах.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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