«Беседка»: как повысить престиж рабочих специальностей?

Программа выходит в рамках проекта «Рабочий класс».

В гостях - директор колледжа ПсковГУ, кандидат технических наук, доцент Вячеслав Однобоков.

Разговор идет о том, готовы ли юные псковичи учиться рабочим специальностям, чтобы затем работать на производствах.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»