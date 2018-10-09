08.10.2018 14:00 «Постскриптум»: Об открытии представительства Псковской области в Москве и судьбе Перинатального центра2
«Беседка»: как повысить престиж рабочих специальностей?
10.10.2018 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Программа выходит в рамках проекта «Рабочий класс».
В гостях - директор колледжа ПсковГУ, кандидат технических наук, доцент Вячеслав Однобоков.
Разговор идет о том, готовы ли юные псковичи учиться рабочим специальностям, чтобы затем работать на производствах.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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