«Беседка»: Самыми востребованными в регионе являются рабочие профессии

Программа выходит в рамках проекта «Рабочий класс». В гостях у нас - заместитель начальника областного комитета по труду и занятости Леонид Кириллов. Разговор идет о службе занятости и самых востребованных рабочих специальностях в регионе.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»