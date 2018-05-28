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«Беседка»: Самыми востребованными в регионе являются рабочие профессии

29.05.2018 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Программа выходит в рамках проекта «Рабочий класс». В гостях у нас - заместитель начальника областного комитета по труду и занятости Леонид Кириллов. Разговор идет о службе занятости и самых востребованных рабочих специальностях в регионе.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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