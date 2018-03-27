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«Беседка»: Глава ассоциации «Псковский лес» Константин Вилков о ситуации в лесной отрасли региона

28.03.2018 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Недавно состоялась рабочая встреча директора ассоциации «Псковский лес» Константина Вилкова с заместителем губернатора Псковской области Александром Кузнецовым. Стороны обсудили положение дел в лесной отрасли региона и вопросы отопительного сезона. Также в ходе встречи с вице-губернатором Александром Кузнецовым была достигнута договоренность о проведении «круглого стола» между поставщиками твердого топлива и муниципалитетами. Подробнее о положении дел в лесной отрасли региона рассказывает Константин Вилков.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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