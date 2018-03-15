12:00 «Разговор с деканом»: декан факультета естественных наук, мед и психологического образования Владимир Прокофьев
14.03.2018 12:00 «Разговор с деканом»: директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова
«Разговор с деканом»: декан факультета естественных наук, мед и психологического образования Владимир Прокофьев
16.03.2018 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
«Эхо Москвы в Пскове» продолжает цикл передач «Разговор с деканом», посвященный жизни Псковского государственного университета.
В гостях декан факультета естественных наук, медицинского и психологического образования, профессор, доктор биологических наук ПсковГУ Владимир Прокофьев.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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