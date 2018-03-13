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«Разговор с деканом»: директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова

14.03.2018 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

«Эхо Москвы в Пскове» продолжает цикл передач «Разговор с деканом», посвященный жизни Псковского государственного университета. У нас в гостях директор института непрерывного образования ПсковГУ, кандидат юридических наук Инна Андреянова.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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