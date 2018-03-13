12.03.2018 14:00 «Навстречу урнам» с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым
«Разговор с деканом»: директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова
14.03.2018 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
«Эхо Москвы в Пскове» продолжает цикл передач «Разговор с деканом», посвященный жизни Псковского государственного университета. У нас в гостях директор института непрерывного образования ПсковГУ, кандидат юридических наук Инна Андреянова.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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