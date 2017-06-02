«История успеха» лидера общественной организации «За чистый берег»

Как обычно, постоянный эксперт программы - директор группы компаний «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов - беседует с известными псковскими бизнесменами, общественными деятелями, творческими людьми,спортсменами о том, как добиться успеха, и узнает у них секреты и практические рекомендации, проверенные на опыте, которые могут пригодиться тем, кто только пробует себя в новой сфере.

Сегодня в студии предприниматель, председатель общественной организации «За чистый берег» Алексей Потемкин.

Почему гость студии решил посвятить себя улучшению состояния экологии Псковской земли и почему делает акцент именно на вопросе чистоты берегов рек, озер и других водоемов нашего региона? Как научить людей, отдыхающих в лесу, на берегу озера, убирать за собой мусор? Как движению «За чистый берег» удается держаться на плаву и добиваться выполнения целей без государственного финансирования?

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