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«История успеха» псковской певицы Джаны

10.03.2017 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

На волнах радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» очередной выпуск программы «История успеха». Как обычно, постоянный эксперт программы - директор группы компаний «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов - беседует с известными псковскими бизнесменами, общественными деятелями, творческими людьми,спортсменами о том, как добиться успеха, и узнает у них секреты и практические рекомендации, проверенные на опыте, которые могут пригодиться тем, кто только пробует себя в новой сфере.

Сегодняшний гость студии – псковская певица Джана.


Аудиозапись:

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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