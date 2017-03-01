14:01 «Сообразим на троих»: О продолжении истории под названием «Гавунас VS Турчак», институте федеральных инспекторов и повышении явки
«История успеха» известного боксера-профессионала Валерия Брудова
02.03.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Как обычно, постоянный эксперт программы - директор группы компаний «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов - беседует с известными псковскими бизнесменами, общественными деятелями, творческими людьми, спортсменами о том, как добиться успеха, и узнает у них секреты и практические рекомендации, проверенные на опыте, которые могут пригодиться тем, кто только пробует себя в новой сфере.
Сегодняшний гость студии – известный боксер-профессионал Валерий Брудов.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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