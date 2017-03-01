«История успеха» известного боксера-профессионала Валерия Брудова

Как обычно, постоянный эксперт программы - директор группы компаний «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов - беседует с известными псковскими бизнесменами, общественными деятелями, творческими людьми, спортсменами о том, как добиться успеха, и узнает у них секреты и практические рекомендации, проверенные на опыте, которые могут пригодиться тем, кто только пробует себя в новой сфере.

Сегодняшний гость студии – известный боксер-профессионал Валерий Брудов.

Аудиозапись: