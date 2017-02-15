«Сообразим на троих»

Постоянные ведущие программы главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор «Псковской Ленты Новостей» Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Раз в две недели они обсуждают в прямом эфире все самое интересное и важное, что происходит в общественно-политической жизни страны и региона.

Ключевые темы сегодняшнего выпуска: 8 лет губернаторства Андрея Турчака: итоги и перспективы. Уход Романа Романова из администрации Псковской области в ПсковГУ. Возвращение прямых выборов мэра Пскова как альтернатива двухглавой системе местного самоуправления - «за» и «против».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»