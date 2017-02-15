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«История успеха» генерального директора ООО «Псковская Реставрационная мастерская» Романа Александрова

16.02.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

На волнах радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» очередной выпуск программы «История успеха». Как обычно, постоянный эксперт программы - директор группы компаний «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов - беседует с известными псковскими бизнесменами, руководителями предприятий, общественными деятелями и творческими людьми о том, как добиться успеха, и узнает у них секреты и практические рекомендации, проверенные на опыте, которые могут пригодиться тем, кто только пробует себя в новой сфере.

Сегодняшний гость студии – генеральный директор ООО «Псковская Реставрационная мастерская № 1» Роман Александров



Аудиозапись:

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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