18:00 «История успеха» генерального директора ООО «Псковская Реставрационная мастерская» Романа Александрова
15.02.2017 18:00 «Дневной дозор»: к какому эффекту приведут профсоюзные митинги за повышение окладов бюджетникам?
15.02.2017 14:00 «Собственной персоной»:председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова
«История успеха» генерального директора ООО «Псковская Реставрационная мастерская» Романа Александрова
16.02.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
На волнах радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» очередной выпуск программы «История успеха». Как обычно, постоянный эксперт программы - директор группы компаний «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов - беседует с известными псковскими бизнесменами, руководителями предприятий, общественными деятелями и творческими людьми о том, как добиться успеха, и узнает у них секреты и практические рекомендации, проверенные на опыте, которые могут пригодиться тем, кто только пробует себя в новой сфере.
Сегодняшний гость студии – генеральный директор ООО «Псковская Реставрационная мастерская № 1» Роман Александров
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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