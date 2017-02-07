www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
7 февраля 24 января 30 января 23 января 3 февраля 19 января 6 февраля 2 февраля 27 января 20 января 26 января 2 февраля 31 января 1 февраля 7 февраля Телефон

«Диалоги о недвижимости»: Перспективы рынка в 2017 году

08.02.2017 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) продолжает проект «Диалоги о недвижимости». Ежемесячная программа посвящена жилищному вопросу - особенностям сделок с недвижимостью, возможным подводным камням, ситуации на рынке в целом. Тема очередного выпуска передачи - перспективы рынка недвижимости в 2017 году. Ведущий программы - президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко. Его гость сегодня - вице-президент Российской гильдии риэлторов, член комитета по девелопменту жилой недвижимости и комитета по экодевелопменту в Гильдии Управляющих и Девелоперов Валерий Виноградов.



Аудиозапись:

слушать

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты