24.01.2017 18:00 «Дневной дозор»: Как новая система оплаты труда сказалась на зарплатах бюджетников?
«Беседка»: о социальном проекте «Большое будущее» по профориентации подростков
26.01.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Интервью с дизайнером одежды Алиной Герман, которая запускает на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса специальный образовательный проект «Большое будущее». Вместе с Алиной Герман в программе участвует дизайнер интерьера Ольга Смолева.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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