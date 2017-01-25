«Беседка»: о социальном проекте «Большое будущее» по профориентации подростков

Интервью с дизайнером одежды Алиной Герман, которая запускает на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса специальный образовательный проект «Большое будущее». Вместе с Алиной Герман в программе участвует дизайнер интерьера Ольга Смолева.

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