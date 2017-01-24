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«Диалоги о недвижимости»: Перспективы рынка в 2017 году

25.01.2017 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) продолжает проект «Диалоги о недвижимости». Ежемесячная программа посвящена жилищному вопросу - особенностям сделок с недвижимостью, возможным подводным камням, ситуации на рынке в целом. Тема очередного выпуска передачи - перспективы рынка недвижимости в 2017 году. Ведущий программы - президент Псковской гильдии риэлторов Роман Максименко. Его гость сегодня - вице-президент Российской гильдии риэлторов, член комитета по девелопменту жилой недвижимости и комитета по экодевелопменту в Гильдии Управляющих и Девелоперов Валерий Виноградов.

Аудиозапись:

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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