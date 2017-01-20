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«Беседка»: об итогах съезда «Единой России» депутат Госдумы Александр Козловский

23.01.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В программе депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский подводит итоги XVI отчетно-выборного съезда «Единой России», который накануне завершился в Москве.

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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