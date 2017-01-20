19.01.2017 14:00 «Особое мнение» лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака
«Беседка»: об итогах съезда «Единой России» депутат Госдумы Александр Козловский
23.01.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В программе депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Козловский подводит итоги XVI отчетно-выборного съезда «Единой России», который накануне завершился в Москве.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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