«Беседка»: о роли Пскова в Ганзейском союзе?
22.12.2016 19:45 «Эхо Москвы» в Пскове»
Мы продолжаем нашу беседу об истории Ганзейского союза. В гостях — заведующая кафедрой отечественной истории и музеологии исторического факультета ПсковГУ Зоя Тимошенкова и доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Ирина Колосова
Какую роль играл Псков в Ганзейском союзе? Насколько массовым было занятие торговлей среди псковичей?
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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