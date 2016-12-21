«Беседка»: о роли Пскова в Ганзейском союзе?

Мы продолжаем нашу беседу об истории Ганзейского союза. В гостях — заведующая кафедрой отечественной истории и музеологии исторического факультета ПсковГУ Зоя Тимошенкова и доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Ирина Колосова

Какую роль играл Псков в Ганзейском союзе? Насколько массовым было занятие торговлей среди псковичей?

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