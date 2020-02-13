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«Армрестлинг»: Григорий Турчин vs Елена Полонская

14.02.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В программе «Армрестлинг» вместо руководителя фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме Дениса Иванова примет участие глава Пскова, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская. Оппонентом Елены Полонской по-прежнему выступит председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Григорий Турчин. Напомним, в конце января текущего года решением депутатов-единороссов Псковской городской Думы Григорий Турчин был исключен из фракции. Затем Турчин написал заявление в комиссию по регламенту и депутатской этике гордумы, в котором пожаловался на пропуски Денисом Ивановым заседаний бюджетного комитета. В интервью Псковской Ленте Новостей Денис Иванов напрямую связал эту жалобу с исключением Григория Турчина из фракции. Ведущий - главный редактор Псковской ленты новостей Александр Савенко.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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