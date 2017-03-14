«Армрестлинг»: Юрий Каныгин и Алексей Малов

Гостями студии станут региональный координатор «Открытой России» Юрий Каныгин и член координационного совета реготделения этого общественного движения Алексей Малов. До вчерашнего дня они являлись конкурентами в борьбе за главный пост в псковской «Открытке». Ведущий программы Александр Савенко побеседует с Юрием Каныгиным и Алексеем Маловым о строительстве регионального отделения «Открытой России», сложностях и неожиданностях этого процесса, а также целях и перспективах движения в Псковской области.

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