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«Армрестлинг»: Юрий Каныгин и Алексей Малов

15.03.2017 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гостями студии станут региональный координатор «Открытой России» Юрий Каныгин и член координационного совета реготделения этого общественного движения Алексей Малов. До вчерашнего дня они являлись конкурентами в борьбе за главный пост в псковской «Открытке». Ведущий программы Александр Савенко побеседует с Юрием Каныгиным и Алексеем Маловым о строительстве регионального отделения «Открытой России», сложностях и неожиданностях этого процесса, а также целях и перспективах движения в Псковской области.

Аудиозапись:

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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