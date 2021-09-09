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«Акценты» Донецкого: Неделя до выборов, монумент Александру Невскому и хайпожоры в Псковском музее-заповеднике

10.09.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Всем привет! В эфире - «Акценты», крайне субъективный обзор событий, публикаций, мнений минувшей недели. О чем говорят, о чем пишут, что обсуждают? В регионе, стране и мире. Заголовки выпуска.

  • Предвыборная социология. Эксперты прогнозируют уверенную победу «партии власти».
  • 800 лет Имени России. В Гдовском районе все готово к открытию величественного монумента князю Александру Невскому.
  • Перемещенные культурные ценности. Ситуация с древними иконами в Псково-Изборском музее-заповеднике продолжает будоражить местный сегмент интернета. Эти и другие темы в программе «Акценты». У микрофона — Александр Донецкий. И мы начинаем.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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