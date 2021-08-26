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«Акценты» Донецкого: Съезд «партии власти», фиаско Шлосберга и новости города-музея

27.08.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

В эфире - «Акценты», крайне субъективный обзор событий, публикаций, мнений минувшей недели. О чем говорят, о чем пишут, что обсуждают? В регионе, стране и мире. Заголовки выпуска. Пути народа. «Единая Россия» провела предвыборный съезд, на котором приняла «Народную программу». Политический «выкидыш». Лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга исключили из всех избирательных списков. Туризм в пандемию. Около 700 тысяч туристов посетили Псковскую область за полгода. Эти и другие темы в программе «Акценты».

У микрофона - Александр Донецкий. И мы начинаем.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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