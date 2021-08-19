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«Акценты» Донецкого: Афганский излом, невельские вандалы и возрождение «Крещендо»
20.08.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»
В эфире - «Акценты», крайне субъективный обзор событий, публикаций, мнений минувшей недели. О чем говорят, о чем пишут, что обсуждают? В регионе, стране и мире.
Заголовки выпуска:
- «Афганистан болит в моей душе». Мир шокирован быстрой сменой власти в Кабуле после ухода американских военных.
- Осквернители надгробий. Юные вандалы надругались над 16 могилами на кладбище Невеля.
- И вновь «Крещендо». Знаменитый пианист Денис Мацуев даст концерт в Зеленом театре. Эти и другие темы в программе «Акценты».
У микрофона - Александр Донецкий.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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