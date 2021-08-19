«Акценты» Донецкого: Афганский излом, невельские вандалы и возрождение «Крещендо»

В эфире - «Акценты», крайне субъективный обзор событий, публикаций, мнений минувшей недели. О чем говорят, о чем пишут, что обсуждают? В регионе, стране и мире.

Заголовки выпуска:

«Афганистан болит в моей душе». Мир шокирован быстрой сменой власти в Кабуле после ухода американских военных.

Осквернители надгробий. Юные вандалы надругались над 16 могилами на кладбище Невеля.

И вновь «Крещендо». Знаменитый пианист Денис Мацуев даст концерт в Зеленом театре. Эти и другие темы в программе «Акценты».

У микрофона - Александр Донецкий.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»