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«Акценты» Донецкого: Афганский излом, невельские вандалы и возрождение «Крещендо»

20.08.2021 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

В эфире - «Акценты», крайне субъективный обзор событий, публикаций, мнений минувшей недели. О чем говорят, о чем пишут, что обсуждают? В регионе, стране и мире.

Заголовки выпуска:

  • «Афганистан болит в моей душе». Мир шокирован быстрой сменой власти в Кабуле после ухода американских военных.
  • Осквернители надгробий. Юные вандалы надругались над 16 могилами на кладбище Невеля.
  • И вновь «Крещендо». Знаменитый пианист Денис Мацуев даст концерт в Зеленом театре. Эти и другие темы в программе «Акценты».

У микрофона - Александр Донецкий.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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