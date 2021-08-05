«Акценты» Донецкого: Казус «Яблока», и. о. сити-менеджера Пскова и Пересильд в скафандре

Всем привет! В эфире - «Акценты», крайне субъективный обзор событий, публикаций, мнений минувшей недели. О чем говорят, о чем пишут, что обсуждают? В регионе, стране и мире. Заголовки выпуска. Отделались легким испугом? «Яблочников» Шлосберга и Кузьмина сначала исключили, а потом вернули в единый избирательный список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания. С перспективой на будущее. Исполняющим обязанности главы администрации Пскова стал Борис Елкин. Обратный отчет. Уроженка Пскова актриса Юлия Пересильд примерила космический скафандр. Эти и другие темы в программе «Акценты». У микрофона - Александр Донецкий. И мы начинаем.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»