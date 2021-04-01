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«Беседка»: Об актуальных вопросах деятельности Псковской областной больницы
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«Резонер» с Константином Калиниченко
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«Дневной дозор»: Нужно ли вернуться к прямым выборам мэра
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Итоги дня - 31 марта
«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...
02.04.2021 12:35 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
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наличие водоема и места для купания
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«Подстрочник»: Что изменилось в Псково-Изборском музее с получением федерального статуса?
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«Хайпожоры»: Политические прогнозы в Пскове. Как правильно попадать пальцем в небо
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«Гайд-парк»: Александр Козловский о праймериз и комфортной городской среде
«Подстрочник»: Как будет проходить избирательная кампания-2021 в Псковской области?
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
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