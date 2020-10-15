<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
19:45
«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...
14:00
«Подстрочник»: О жизни Псковского театра кукол и перспективах его переезда
12:00
«Беседка»: Правила прохождения техосмотра
15.10.2020 19:00
«Дневной дозор»: Вхождение Псковского театра в состав Александринки
15.10.2020 18:00
Итоги дня - 15 октября
15.10.2020 14:00
«Сообразим на троих»: Пиаром кашу не испортишь?
15.10.2020 12:35
«Резонер» с Константином Калиниченко
15.10.2020 12:00
«Беседка»: замглавы Псковского района Святослав Колинко о ситуации в сфере ЖКХ
14.10.2020 19:45
«Беседка»: руководитель Молодежного центра Троицкого собора, иеромонах Анастасий
14.10.2020 19:00
«Дневной дозор»: Что делать с памятниками-руинами в Пскове?
«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...
16.10.2020 19:45 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Подстрочник»: О жизни Псковского театра кукол и перспективах его переезда
«Сообразим на троих»: Пиаром кашу не испортишь?
Замглавы администрации Псковского района Святослав Колинко станет гостем программы «Беседка»
Председатель облизбиркома Игорь Сопов станет гостем программы «Собственной персоной»
«Эхономика»: Из чего состоит платеж за отопление и горячую воду?
2
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120